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Hatay'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde dün çıktıktan sonra sabah kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ederken, alevler Yaylacık mevkisindeki ormanlık alana sıçradı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün çıktıktan sonra sabah kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ederken, alevler Yaylacık mevkisindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Gün boyu soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın bölgesindeki kıvılcımlar, merkez Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, rüzgarla birlikte hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterle destek veriliyor.

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