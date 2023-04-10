İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da kontrolden çıkan minibüs benzin istasyonuna daldı

Hatay’ın İskenderun istikametinden Antakya istikametine giden 31 C 2412 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber yol üzerindeki benzin istasyonuna daldı.

Hatay'ın İskenderun istikametinden Antakya istikametine giden 31 C 2412 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle beraber yol üzerindeki benzin istasyonuna daldı.


Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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