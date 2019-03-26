Hatay'da korkutan araç yangını

Hatay'da park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Samandağ Devlet Hastanesi yakınlarında park edilen 31 DS 846 plakalı tüpgazlı hafif ticari araç birden alev alarak yanmaya başladı. Araçtaki dumanı fark eden çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonrası araçta orta çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.