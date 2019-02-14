Hatay'da korkutan ev yangını

Hatay'da, bir binanın son katında bulunan dairede sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde meydana geldi. Sobadan çıkan kıvılcımlar sonucu çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçti. Alevlerin yükseldiği dairede yangının diğer diğer katlara sıçramaması için itfaiye ekipleri uzun süre müdahalede bulundu. Daire içinden ve bina dışından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.