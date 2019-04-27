Hatay'da korkutan yangın

Hatay'da, bir ayakkabı işletmesinde yangın meydana geldi. Şehir merkezine yakın alanda meydana gelen yangında, işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Antakya ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir ayakkabı işletmesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede her tarafa yayıldı. Dumanları fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ayakkabı işletmesinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.