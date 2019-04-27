İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hatay'da korkutan yangın

Hatay’da, bir ayakkabı işletmesinde yangın meydana geldi.

Hatay'da, bir ayakkabı işletmesinde yangın meydana geldi. Şehir merkezine yakın alanda meydana gelen yangında, işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.



Yangın, Antakya ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir ayakkabı işletmesinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede her tarafa yayıldı. Dumanları fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ayakkabı işletmesinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.