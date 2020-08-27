Hatay'da korona denetimleri

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde toplu taşıma hizmeti veren otobüs, minibüs ve taksilerde denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Araç şoförleri ile yolcuların maske takıp takmadığını ve araçlarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını ve fiyat tarifelerini denetleyen Büyükşehir zabıtaları, şehrin ana arterlerinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. Korona virüsle mücadelenin bitmediğini sık sık vatandaşlara hatırlatan zabıta ekipleri, kurallara uyulması noktasında hassasiyet gösteren ve toplum sağlığını gözeten vatandaşlara teşekkür etti.

Diğer yandan marketlerde de kontrol gerçekleştiren zabıta ekipleri ürünlerin tarihlerini ve satış fiyatlarını denetledi.