Hatay'da korona virüs araştırması yapılıyor

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, yaptığı açıklamada, jeopolitik konumuna ve yoğun nüfus hareketliğine rağmen Hatay'da önemli düzeyde başarılar elde edildiğini belirterek, "Bu başarıların ilimizde sürmesi ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hazırlık çalışmalarını planlamak amacıyla Bakanlığımızın ülke genelinde Yeni Koronavirus Hastalığı Seroprevalans Araştırması ilimizde de başlamıştır" dedi.

Yapılacak olan bu araştırmada il düzeyinde hastalık sıklığını ve geçirilmiş hastalık düzeyini, saptamayı amaçladıklarını ifade eden Hambolat, "Yüzde 60 asemptomatik seyrettiğini ve Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı için ilimizdeki yaygınlığı tespit etmek, önümüzdeki dönemde il özelinde uygulamamız gereken stratejileri göstermesi açısından büyük önem arz ediyor.

15-26 Haziran tarihleri arasında yürütülecek araştırma için seçilen örneklem haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenmiş olup, Hatay genelinde 3 bin 338 hane seçilmiş, her hane için 2 adet yedek hane belirlenmiştir. Belirlenen hanelerin listesi Bakanlığımızca tarafımıza gönderilmiştir ”ifadelerini kullandı.

Çalışma için tüm ilçe sağlık müdürlüklerinde önceden oluşturulan filyasyon ekiplerinin görevlendirildiğini belirten Hambolat, ”Çalışma kapsamında; belirlenen adreslerden birer kişiden kan numunesi ile burun ve boğaz sürüntü örneği alınacak ve anket doldurulacaktır. Alınan numunelerde kişide aktif veya önceden geçirilmiş bir hastalık varlığı araştırılacaktır. Pozitiflik tespit edilmesi durumunda hastalar ivedilikle tedavi altına alınacak ve olası bulaş engellenmeye çalışılacaktır” dedi.