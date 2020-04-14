İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da koronayı yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi

Hatay Devlet Hastanesinde korona tedavisi görerek sağlıklarına kavuşan 30 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak taburcu edildi.


Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmail Hakkı Horoz yaptığı açıklamada, 27 Mart tarihinde pandemi hastanesi olarak çalışmaya başladıkları günden itibaren, korona virüs hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi.


Bugüne kadar 21 hasta ve bugün de 9 hastanın sağlıklarına kavuşarak toplamda 30 hastayı taburcu ettiklerini belirten Horoz, "Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca Yoğun Bakım Ünitemizde tedavi gören 2 hastamız yoğun bakımdan çıkartılıp, korona servisine alınarak tedavilerine devam edilmektedir. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.