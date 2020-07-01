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Hatay'da kumar oynanan iş yerine baskın

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kumar oynatılan bir iş yerinde 32 kişiye para cezası uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynatılan bir iş yerinde 32 kişiye para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri, iş yerine baskın yaptı. İş yerinin ayrı 2 bölme olduğu 2 ayrı girişinin olduğu tespit edilirken, kumar oynayan 9 kişi olduğu görüldü. İş yeri sahibi G.O. ve toplamda iş yerinde bulunan 32 kişiye kumar oynamak, oynatmak ve sosyal mesafe kuralına uymama suçundan toplam 111 bin 825 TL idari para cezası uygulandı.

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