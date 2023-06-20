Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 175 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 175 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiple, İskenderun ilçesinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ahlak masası ekiplerinin yaptığı çalışmada sonrası Savaş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Adreste kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye ve işyeri sahibine 12 bin 175 lira cezai işlem uygulandı.

Masadaki iskambil kağıtları ile bin 500 liraya el koyan polis, iş yeri sahibi Y.D'ye de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yaptı.