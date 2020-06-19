Hatay'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış nedeniyle bir caddede trafik durma noktasına gelirken tarihi uzun çarşı sular altında kaldı. Şehrin ana caddelerindeki su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı bazı araçlar ise yolda kaldı. Ana caddelerdeki bazı rögarların tıkanmasıyla birlikte çevrede bulunan esnaflar rögarları kendi imkanlarıyla açtı.

Öte yandan tarihi uzun çarşıda yağıştan etkilendi. Çarşı esnafı iş yerini su baskınından korumak için ellerindeki paspaslarla suları uzaklaştırmaya çalıştı.