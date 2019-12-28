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Hatay'da kuyuya düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Görentaş Mahallesi kırsalında boş su kuyusuna bir eşeğin düştüğünü gören mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Yayladağı Grup Amirliği ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin de yardımı ile halat bağlanarak yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu eşek düştüğü kuyudan çıkartılıp sahibine teslim edildi.

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