Hatay'da KYK öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Serinyol Kredi Yurtlar Kurumu orman alanında düzenlenen etkinlikte, KYK yurtlarında kalan yaklaşık 200 öğrenci ile 500 fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Okuyucu, her yıl geleneksel hale getirdikleri fidan dikme etkinliğini bu yılda düzenlediklerini söyledi.

Hatay'daki tüm yurtta kalan öğrenciler adına 500 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Okuyucu, proje ile geleceğin teminatı olan gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlamak ve gençlerin farkındalığının artırılmasını amaçladıklarını belirterek, “ Fidan dikimi ile burada eğitim öğretimlerini tamamlayan öğrencilerimizin, memleketlerine gittiklerinde hatıraları ektikleri fidanlar Hatay'da yaşayacak" diye konuştu.

Fidan dikimi etkinliğine katılan öğrencilerde fidan diktikleri için mutlu olduklarını aktardı. Etkinliğe Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Okuyucu, yurt müdürleri ve öğrenciler katılım gösterdi.