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Hatay'da LPG'li otomobil yangını

Hatay’da park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı.

Hatay'da park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı.


Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park edilen 31 MA 8303 plakalı tüp gazlı otomobil birden alev alarak yanmaya başladı. Araçtaki dumanı fark eden çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


Yangın sonrası otomobil hurdaya döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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