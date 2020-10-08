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Hatay'da LPG'li otomobil yangını

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki LPG’li otomobil alev aldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil alev aldı.


İlçeye bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana gelen olayda, 31 ABJ 644 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alev alan otomobili kenara çekerek oradan uzaklaşan araç sürücüsünün imdadına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yetişti.


Ekipler, LPG'li olan aracı kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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