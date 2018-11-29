Hatay'da mahkumlara talasemi semineri

Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara, Türkiye Talasemi Federasyonu tarafından düzenlenen talasemi ve orak hücre anemi hastalıklarını konu alan bir eğitim semineri verildi.

Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği (HATODER) Başkanı ve Türkiye Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu'nun sunumu öncesinde talasemi ve orak hücre anemi hastalarının kendi yaşam öykülerini anlattıkları talasemi tanıtım filmini izletildi.

Daha sonra talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı hakkında sunum yapan Kerimoğlu, talaseminin hasta tipinin doğumdan itibaren daha 3-4 aylık iken başlayan ve sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi kalıtsal bir kan hastalığı olduğunu belirtti.

Kerimoğlu, belirti olarak da çocuklarda halsizlik, solgunluk, iştahsızlık, huzursuzluk, sıkça ateşlenme, tipik bir yüz görünümünün ortaya çıkması ve bunlarla birlikte bu hastalar da alyuvarların normal insanlara göre çok daha hızlı yakılması, karaciğer ve dalak büyümesi sonucunda da karın şişliklerinin yaşanmasıyla birlikte hastaların iskelet sisteminde de şekil bozukluklarının meydana geldiğini ve bu hastaların hayatta kalmaları için 3 haftada bir düzenli kan almak zorun da olduklarını dile getirdi.

Taşıyıcılık hakkında mahkumlara bilgi aktaran Kerimoğlu, özellikle anne ve babanın ikisi de taşıyıcı olması durumunda her gebelik döneminde dünyaya gelecek çocuklardan yüzde 25 hasta, yüzde 25 sağlıklı ve yüzde 50 oranla anne ve baba gibi taşıyıcı olacağına dikkat çekti. Özellikle anne veya babadan sadece biri taşıyıcı ise yüzde 50 taşıyıcı ve yüzde 50 sağlıklı olma olasılıklarının bulunduğunu ve bunun yanında talasemi hastalığının kesinlikle bulaşıcı olmadığını sadece genler yoluyla nesillerden nesillere aktarıldığını anlatan Kerimoğlu, kesin tedavisinin ise bu hastalarda kemik iliği nakli ile mümkün olduğunu söyledi.

Kerimoğlu, programının sonunda derneğin kuruluş amacından ve yaptığı proje çalışmalardan da bahsetti ve sunum sonrasında katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.