İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

Türkiye’nin tek Ermeni köyü olan Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi’nde Meryem Ana Yortusu ayin töreni yapıldı.

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'nde Meryem Ana Yortusu ayin töreni yapıldı.


Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana Yortusuna Samandağ, Antakya ve İskenderun'dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek "hırisi" vatandaşlara ikram edildi.

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