İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da mesire alanında yangın çıktı

Hatay’da mesire alanında yangın çıktı.

Hatay'da mesire alanında yangın çıktı. Yangında 2 dekarlık orman tahrip oldu.


Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki mesire alanı Karataş mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırıkhan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı tahrip oldu. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.