İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hatay’ın Defne ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesinde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.


Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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