İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinden aldığı yolcuları Arsuz'a götüren 31 M 4344 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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