Hatay'da misafir müzisyenler fidanları toprakla buluşturdu

Konser vermek üzere 5 farklı ülkeden Hatay'a gelen 45 müzisyen, Hatay Stadyumu çevresinde fidan dikti.

Çeşitli konserler vermek üzere 5 farklı ülkeden Hatay'a gelen yaklaşık 45 müzisyen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte onlarca fidanı Hatay Stadyumu'nun çevresinde toprakla buluşturdu.

1 milyon fidanı toprakla buluşturma projesinde bugüne kadar yüz binlerce fidanı toprakla buluşturan Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, ülkemizin birçok noktasında yangınların devam ettiği günlerde önemli bir çalışmanın altına imza attı.

Uluslararası Defne Gençlik Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Miroğlu, amaçlarının dünyayı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmek olduklarını söyleyerek, “Maalesef ülkemizde yanan ormanları görmekteyiz. Dünyayı daha yeşil bir hale getirmek istiyoruz. Misafirlerimizle birlikte buraya bir hatıra ormanı bırakmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Sezgin Suna da, “Projeye Fransa, Polonya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Türkiye'den müzisyenler katılıyor. Ülkemizde orman yangınlarının yaşandığı günlerde bu projeyi gerçekleştirmek yüreğimize bir nebze de olsa su serpti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve bize destek veren diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum” diyerek dikilen fidanların dünya barışına katkı sunmasını dilediğini söyledi.

Misafir müzisyenler de Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Romanyalı müzisyen Marian, “Türk halkının kardeşliğini ve misafirperverliğini çok sevdik. Bunlar hep aklımızda kalacak. Kendi ülkemize döndüğümüzde buraya ufak bir hediye bırakmış olacağız” dedi.

Müzisyenler fidanları toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdi.