Hatay'da MİT binasının çevresi yeniden imara açıldı

Antakya'da, Hatay MİT Daire Başkanlığı Binası'nın çevresi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik alanından çıkarılıp yeniden imara açıldı.

Antakya Günyazı mevkiinde bulunan Hatay Milli İstihbarat Teşkilatı Daire Başkanlığı'nın çevresinde bulunan 563 bin 633 metrekarelik alan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin girişimleri sonucunda yeniden imara açıldı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Hatay İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Cemil Gündüz Antakya ve Defne ilçelerine ait 126 adet parselin, kamulaştırma işlemleri yapılmadığından mağdur olduğunu artık bu sorunun çözüldüğüne dikkat çekerek “21 Mart 2016 tarihli ve 2016/8675 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hatay Milli İstihbarat Teşkilatı Daire Başkanlığı'nın bulunduğu Günyazı 2819 numaralı parsel etrafı, 400 metre çaplı toplamda 563 bin 633 metrekarelik alan, Özel Güvenlikli Bölgesi ilan edilerek, bu önemli bölgede, her türlü imar işlemleri, durdurulmuş bulunmaktaydı. MİT binası etrafında 400 metre mesafede bulunan "Özel Güvenlik Bölgesi" alanı, çok geniş bir alandır. Bakanlar Kurulu'nun bu kararı ile Antakya ve Defne ilçelerine ait 126 adet parselin, kamulaştırma işlemleri de yapılmadığından, birçok vatandaşımız, güvenlik alanlarına giren taşınmazlarında, tasarrufta bulunamayarak, mağdur olmuştur. Güvenlik alanında, 26 köy yolu, TOKİ Binaları, Özel Okullar ve Devlet Okulları bulunmakta olup, söz konusu alan, Antakya ve Defne ilçelerinin sıkışık vaziyetteki merkezlerinin genişlemesi ve kentleşme için oldukça uygun ve değerli bir alternatiftir. Bu alanda inşaatı devam eden ve projelerini tamamlayarak ruhsat aşamasında olan, onlarca müteahhit arkadaşımız da bulunmaktaydı” dedi.

"Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen alanın, yeniden imara açılması için de, Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğinin altını çizen Başkan Gündüz “İNDER olarak, başvuruda bulunduğumuz her kurum, ayrı cevap vermekteydi. ATSO Başkanımız Hikmet Çinçin'e konuyu aktardığımızda, bizlere bu konuyla ilgili olarak elinden geleni yapacağını iletti. Konuyla ilgili olarak dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'la görüşülerek, o dönemdeki Başbakan Müsteşarı Fuat Oktay'dan randevu alındı. Ankara'da yapılan bu görüşmeler sonrası, herkesin “çok zor" dediği, "olmaz" dediği, bu karar, olumlu bir şekilde sonuçlanmıştır” dedi.

İNDER Başkanı Gündüz Antakya ve Defne Belediye Meclisinde bölge için karar alınıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçirildiğine, yeniden imara açılarak, çok önemli bir alternatif alanın, Hatay'a yeniden kazandırıldığını sözlerine ekledi.