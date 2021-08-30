İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

Hatay’ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Binadaki işçiler tahliye edilerek, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çevre fabrikalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.