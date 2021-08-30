Hatay'da mobilya atölyesinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Binadaki işçiler tahliye edilerek, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının çevre fabrikalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.