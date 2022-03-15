İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği

Hatay’da mobilya üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Hatay'da mobilya üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesindeki yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına 11 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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