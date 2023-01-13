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Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı bir mobilya üretim fabrikasının 3. katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından mobilya fabrikasında maddi hasarın olduğu bildirildi.


Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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