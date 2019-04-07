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Hatay'da motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Hatay’da motosiklet hırsızlığı yapan şebeke çökertildi; 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan şebeke çökertildi; 4 zanlı gözaltına alındı.


Olay, Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'da birçok ayrı adresten çalınan motosikletler üzerine harekete geçen Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarından takibe aldığı hırsızları tespit etti. Ekipler tarafından 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda kasklı motosiklet hırsızı A.B., D.Y., A.N. ve C.G.'yi gözaltına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.



Özel Harekat destekli operasyon


Kırıkhan'da birçok adresten motosiklet çalınması olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirerek tek bir dosya haline getiren Kırıkhan Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri, olayların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde genellikle kasklı olduğu görülen hırsızların, koruyucu kıyafet giydiği ve motosikletleri ise gidon kilitlerini kırarak rahatça çaldıkları tespit edildi. Buna rağmen çalınan motosikletlerin götürüldüğü yerleri kameralardan tespit eden Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşık olarak 1 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından 5 adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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