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Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçe merkezinde ve yakın köyler de çeşitli tarihlerde farklı adreslerden motosiklet çalan şahıslar Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin Titiz çalışması sonucu yakalandı. Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasının ardından Yayladağı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalanların T.K., C.K.,M.K olduğunu belirledi. Ekipler şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Şahıslar polisteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede T.K.,C.K isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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