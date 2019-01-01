İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da motosiklet kazası: 2 ölü

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde Eren Tultak'ın (15) kullandığı motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak savruldu. Savrulmanın etkisiyle sürücü Tultak ile motosiklette bulunan Kamil Ekenel (16) yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tultak ve Ekenel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.