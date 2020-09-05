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Hatay'da motosiklet sulama tankerine çarptı: 1 ölü

Hatay’da sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'da sulama tankerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Olay, Hassa ilçesine bağlı Küreci Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ACE 146 plakalı motosiklet, yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Hassa Belediyesine ait 31 U 6116 plakalı sulama tankerine çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken sulama tankerinin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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