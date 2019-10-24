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Hatay'da mozaik operasyonu

Hatay’da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik parçası bulundu.

Hatay'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda mozaik parçası bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan fiziki ve teknik takiplerin ardından Tanışma Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu tahmin edilen dev bir mozaik parçası bulundu. Evdeik şüpheli M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.


Mozaikle ilgili inceleme sürerken, şüpheli M.K., jandarmadaki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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