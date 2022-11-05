Hatay'da mumlukların içerisinden tarihi eser çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 319 sikke, 3 yüzük ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek, Reyhanlı'nın Fidanlık Mahallesi'nde bir iş yerine baskın yaptı. Polis iş yerinde yaptığı aramada mumlukların içerisine gizlenmiş vaziyette Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirdi.

Olayla ilgili M.K.M. gözaltına alındı.