İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da nargile malzemeleri çalan şüpheliler yakalandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinin deposundan 450 bin lira değerinde nargile malzemelerini çalan 4 şüpheli yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir iş yerinin deposundan 450 bin lira değerinde nargile malzemelerini çalan 4 şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesinde bulunan bir iş yerinin deposundan yaklaşık değeri 450 bin lira olan nargile malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde suç eşyalarını araçlara yüklerken yakalanan A.D., H.H., M.B. ve D.K. gözaltına alındı.


Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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