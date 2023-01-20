Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu kurtarıldı

Hatay'da nehir kenarında mahsur kalan kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran sahibi, bir kuzunun nehir kenarında mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanları ile kuzuyu kurtarmaya çalışan hayvan sahibi, başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla nehre inerek mahsur kalan kuzuyu bulunduğu yerden çıkarıp kurtardı.

Kurtarılan kuzu, sahibine teslim edildi.