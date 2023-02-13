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Hatay'da o cadde yerle bir oldu: Görüntüler hayalet şehri andırdı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında, en büyük hasarın yaşandığı Hatay’da binlerce insanın yaşadığı Atatürk Caddesi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında, en büyük hasarın yaşandığı Hatay'da binlerce insanın yaşadığı Atatürk Caddesi yerle bir oldu. Antakya'nın en işlek caddesinde sağlam bina kalmadı.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Hatay'a büyük hasar verdi. Antakya ilçesinde binlerce insanın yaşadığı, en işlek caddelerden biri olan Atatürk Caddesinde deprem sonrası sağlam bina kalmadı. Neredeyse tüm binalar yıkılırken cadde yerle bir oldu. Hayalet şehri andıran kent kameralara yansıdı.

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