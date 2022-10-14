Hatay'da öğrenci servisleri denetlendi

Trafik zabıta ekipleri, "Paydaş Kurumlarla Birlikte Planlı Müşterek Denetim" çalışmasında Jandarma Trafik Timi ile birlikte öğrenci servislerine ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, güzergâh, çalışma izin belgesi ve sürücü belgesi gibi hususlar kontrol edildi.

Trafik ve yolcu güvenliğini sağlamak adına emniyet kemeri kontrolü yapan zabıta ekipleri, belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu bulundurmamaları noktasında sürücüleri uyardı.

İlkokul öğrencilerini taşıyan servis araçları için rehber personelin bulundurulması gerektiğini hatırlatan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.