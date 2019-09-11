İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da öğrenciler, sürücülere broşür dağıttı

Hatay’da Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bu Yolda Hep Beraberiz" kampanyası kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi.

Hatay'da Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bu Yolda Hep Beraberiz" kampanyası kapsamında ilçedeki ilkokullar tarafından trafik etkinliği düzenlendi. 5 Temmuz İlkokulu ile Mehmet Akif İlkokulu Kanatlı Caddesinde, Atatürk İlkokulu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında, Cumhuriyet İlkokulu da pazar alanında broşür dağıttı.


Etkinlik kapsamında yaya geçitlerinde önceliğin yayalara verilmesi, araç kullanırken emniyet kemerini bağlamaya dikkat edilmesi, araç kullanırken telefon görüşmesi yapılmaması konularına dikkat çekildi. Öğrenciler, öğretmenleri ve trafik polisleri eşliğinde yaya geçtiklerinde karşıdan karşıya geçerek durdurdukları araç sürücülerine broşür dağıtımı yaptılar. Öğretmenler ve öğrenciler Kırıkhan Kaymakamlığına giderek Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu'nu ziyaret edip etkinlik hakkında bilgi verdiler. Kaymakam Karamehmetoğlu, etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.