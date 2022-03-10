Hatay'da öğrencilere "Temel Trafik Güvenliği" eğitimi

Hatay Emniyet Müdürlüğünce, ‘Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında öğrencilerin günlük hayatta becerilerini artırmalarını sağlamak amacıyla okullarda 3-17 yaş aralığındaki 128 bin 264 ve Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 7-14 yaş aralığındaki 969 öğrenciye ‘Temel Trafik Güvenliği' eğitimi verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminde ‘Trafik Dedektifleri Projesi' ile trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması, trafik kültürünün oluşturulması trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, öğrencilerin günlük hayatta becerilerini artırmalarının amaçlandığı belirtildi.

Dörtyol ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlköğretim Okulu ana sınıfında öğrenim gören 50 öğrenciye İlçe Emniyet Müdürlüğünce verilen trafik eğitimi sonunda polisler tarafından minik öğrencilere ‘trafik dedektifi kimlik kartı' verildi.