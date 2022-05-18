Hatay'da öğrencilere yardımcı kaynak kitapları dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yardımcı kaynak kitapları Hatay'ın Antakya ilçesinde öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS)'ne yönelik özel yardımcı kaynak setleri 8. ve 12. sınıf öğrencilerine “TYT Matematik, TYT Fizik, TYT Kimya, TYT Biyoloji, TYT Türkçe, TYT Tarih, TYT Coğrafya, TYT Felsefe, YDT İngilizce, AYT Matematik, AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyoloji, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, AYT Tarih, AYT Coğrafya, AYT Felsefe Grubu ve LGS Çalışma” kitapları dağıtıldı.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, İpekyolu Çok Programlı Lisesi'nin kütüphane açılışına katıldı. Çerko burada yardımcı kaynakları öğrencilerle beraber inceledi. Çerko burada yaptığı açıklamasında, “Öğrencilerimiz hayallerine kavuşabilsin diye bakanlığımız birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu sene, öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmeleri için ihtiyaç duydukları ek kaynaklar bakanlığımız tarafından temin edildi. Böylece hem fırsat eşitliği sağlanmış hem de pandemi sürecinde yaşanan kayıpların telafisi hızlandırılmış oldu. Öğretmenlerimizin de sınıf içinde ellerini güçlendirecek bir çalışma olmuş” diye konuştu.