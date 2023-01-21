Hatay'da okuldan televizyon çalan hırsızlar tutuklandı

Hatay'da bir okuldan 2 adet televizyon çalan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Antakya Narlıca Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu'nda meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayında 2 adet LCD televizyon çalınırken, yapılan kamera incelemesi ve araştırma sonucu olayın gerçekleştirenlerin U.E.Ş. ile M.D. oldukları tespit edildi.

U.E.Ş. ve M.D. Narlıca Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde çalmış oldukları televizyonlar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

U.E.Ş. ve M.D sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.

Ayrıca televizyonlar kurum görevlilerine eksiksiz olarak teslim edildi.