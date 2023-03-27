Hatay'da okulun ilk gününde çocuklara oyuncak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da bugün itibariyle 7 ilçede eğitime başlandı. Okulun başladığı Reyhanlı'da Genç Kızılay ekibi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın 7 ilçesinde 49 gün sonra eğitim öğretim bugün yeniden başladı. Eğitim başladığı ilçelerden Reyhanlı'da da Genç Kızılay ekipleri okullardan çocuklara moral desteği verdi. İlköğretim öğrencisi çocuklara oyuncak hediye edip bisküvi dağıtan gençler, onları sevindirdi.