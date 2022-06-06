Hatay'da ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Çevlik sahilinde, kumsalda hareketsiz duran yeşil deniz kaplumbağasını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağasının telef olduğunu belirledi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, kaplumbağanın tekne çarpması sonucu öldüğünü söyledi. Bu türlerin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Atik, denizde seyreden teknelerin daha dikkatli olmasını, çarpma neticesinde yaralanan veya balıkçı ağlarına takılan deniz kaplumbağalarının kurtarıldıktan sonra (uzun süre su altında kaldığı için) baygın haldeyken hemen suya bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Mişel Atik, böylesi durumlarda Sahil Güvenlik veya Çevre Koruma ve Turizm Derneği yetkililerine haber verilmesini istedi.