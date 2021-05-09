Hatay'da oluşan gel-git balıkçı teknelerini sürükledi

Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde meydana gelen gel-git olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Denizde oluşan gel-git nedeniyle barınakta demirli bulunan tekneler sürüklendi, bazı teknelerde hasar oluştu.

Payas ilçe sahilinde sabah saatlerinde meydana gelen doğa olayı balıkçı barınağında bulunan güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Yaşanan deniz suyunun çekilmesi ile ortaya çıkan gel-git olayı nedeniyle deniz suyunun hızla yer değiştirdiği kameraya yansırken, barınakta demirli bulunan balıkçı tekneleri oluşan akıntıya kapılarak sürüklendi. Çarpma nedeniyle bazı teknelerde küçük çaplı hasar oluştu.

Barınakta bulunan Salih Özbek isimli vatandaş, balıkçı barınağının bulunduğu alanda sürekli yaşanan gel-gitlerden dolayı balıkçılar olarak zarar gördüklerini ifade ederek, "Denizin yükselmesi aynı şekilde geri çekilmesi teknelerimizi, botlarımızı ve bağlı bulunan çapaları hareket ettirip yerlerinden etmekte. Özellikle gel-gitlerden dolayı deniz içerisindeki kum birikintisi fazladan yükselmekte ve barınak içerisinde bir anafor oluşmasına neden olmakta, oluşan anafor sonucunda da görüntülerde de görüldüğü gibi teknelerimiz yatay ve dikey olarak hareket etmekte bundan dolayı da sürekli sıkıntı yaşamaktayız" dedi.

Karacami Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran ise mahallesinde bulunan balıkçı barınağında sabah saatlerinde gel-git olayı yaşandığını belirterek, “Yaşanan olayda teknelerin bazılarının ipleri koptu. Bazı tekneler zarar gördü, tahtalarında ayrılmalar meydana geldi. Bana göre burada deniz suyunun nehir gibi akmasına neden barınak yakınlarında her yıl dağ gibi oluşan kum. Yetkililerimizden bu kum birikimini önleyici bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.