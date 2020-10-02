Hatay'da Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

Hatay'da Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.