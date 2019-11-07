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Hatay'da organize suç örgütüne şafak operasyonu

Hatay’da silahlı organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da silahlı organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işleme maksadıyla örgüt kurma, kasten


yaralama, nitelikli yağma, silahlı tehdit, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri öne sürülen organize suç örgütüne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet 14 Browning marka tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Victori Espana marka 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Fransız Onlusu tabir edilen tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 302 adet 9 mm tabanca fişeği, 26 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet komando bıçağı, 8 adet otomatik pompalı tüfek, 81 adet otomatik tüfeklere ait fişek, toplam 78 bin 750 TL olan 14 ayrı adet senet, 1 adet çek, 250 gram esrar maddesi, 5 adet captagon, 1 adet hardsik, 10 adet cep telefonu, sim kartlar ve 4 adet hafıza kartı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Operasyon kapsamında 3 firari şüpheli ise aranıyor.

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