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Hatay'da orman yangını

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.


Merkeze bağlı Gökçegöz mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 2 su tankı ile müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.


Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirdi.

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