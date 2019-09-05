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Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan tahrip oldu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan tahrip oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyköy mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 hava aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve söndürme ekipleri müdahalede bulundu.


1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 hektarlık orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

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