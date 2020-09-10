İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Şenköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.