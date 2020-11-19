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Hatay'da orman yangını

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahalede bulunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahalede bulunuyor. Yangının rüzgarlı bir havada çıkması ise yine akıllarda soru işareti oluşturdu.



Yangın, İskenderun ilçesi Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile arazöz sevk edildi. Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.

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