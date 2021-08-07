İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.



Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçi ile müdahale edilirken vatandaşların da yangını kendi yangını imkânları ile söndürmek için çalıştıkları gözlendi.

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