Hatay'da orman yangını sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Yangını kontrol altına almak için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Yangın bölgesine karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve söndürme işçisi sevk edildi. Çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.